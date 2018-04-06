Федак, якого не призначили очільником Харківського облздорову, позиватиметься через бездіяльність МОЗ

Федак вважає, що його непризначення на посаду керівника Управління є незаконним.

Богдан Федак, якого не призначили очільником Харківського облздорову, подав позов до суду.

Як повідомили у МОЗ, Федак, якого відомство не погодило на посаду керівника харківського обласного Управління охорони здоров’я, подав позов проти Голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Ю.О. та МОЗ.

Федак вважає, що його непризначення є незаконним. Від суду він вимагає визнати бездіяльність МОЗ незаконною та призначити його на посаду.

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"Федак у позовній заяві стверджує, що міністерство порушило 30-денний термін для надання відповіді, хоча МОЗ відповіло на отриманий 15 січня лист Харківської ОДА уже 5 лютого, тобто про порушення термінів не йдеться. У цьому листі МОЗ України поінформувало Харківську ОДА, що з метою всебічного вивчення питання щодо погодження/непогодження призначення Федака на посаду та прийняття обґрунтованого рішення міністерство збирає відповідну інформацію та повідомило, що остаточна відповідь буде надана після її опрацювання. У той же день МОЗ направило запити у відповідні інстанції, щоб підтвердити чи спростувати інформацію про кримінальне минуле Федака. У відповідь ми отримали інформацію, що Федак Б.С. притягався до кримінальної відповідальності: у 1995 році його арештували за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених статтями 165 частини другої, 172 КК України (в редакції 1960 року). Суд визнав Федака винним у справі, що фігурувала у ЗМІ як “справа дітей”, і призначив покарання - 2 роки 6 місяців позбавлення волі. Верховний Суд України підтвердив вирок обласного суду, однак незабаром Федак Б.С. був амністований. Копії цих відповідей уже долучено до матеріалів справи", - зазначили у МОЗ.

"МОЗ прийняло рішення не погоджувати Богдана Федака на посаду начальника обласного Управління охорони здоров’я і повідомило про це Харківську ОДА офіційним листом. Тим не менше, Богдан Федак вимагає від суду визнати незаконною відмову МОЗ України призначати його на посаду. Позиція МОЗ залишається незмінною: ми вважаємо неприпустимим призначення людини з кримінальним минулим та відповідною репутацією на посаду керівника обласного Укравління охорони здоров’я", - повідомили у МОЗ.