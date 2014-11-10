В Україні працюють над створенням нової військово-медичної доктрини

Про це кореспонденту УНІАН повідомила волонтер, куратор медичної служби Штабу національного спротиву Юлія Вотчер.

За її словами, поки в Україні не було війни – доктрина ніби була й не потрібна, а стара датується ще 1945 роком.

«Нова доктрина виписана фахівцями й під час її написання був взятий досвід Ізраїлю та НАТО, враховуючи наші реалії. Стара доктрина датується ще 1945 роком, і вона зараз просто недоречна», - зазначила Вотчер і пояснила, що новою доктриною передбачено вивчення польової медицини у вишах, прописано логістику, виписано координацію, щоб не кидали пораненими з місця на місце. Передбачено й страхування бійців. «Перший пункт нової доктрини, те чого ніколи не було – життя людини понад усе. Кожного разу, будучи на передовій, я бачу, що там твориться, що бійці іноді не мають вчасної медичної допомоги, а якщо і є – вона не кваліфікована», - розповіла волонтер.

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Вотчер переконана, що «доктрину потрібно було розробити й прийняти ще 6 місяців тому, зараз знаю, що вона вже знаходиться на розгляді».

Вона додала, що два спеціальних броньованих автомобілі швидкої допомоги, які придбані волонтерами у Нідерландах й зараз простоюють на українському кордоні, мали б бути технічним забезпеченням цієї нової доктрини.

«Оці дві машини мали б бути технічним забезпеченням цієї великої програми (військово-польової медичної доктрини - УНІАН)», - сказала Вотчер.

Як повідомляв УНІАН, два спеціальні броньованих автомобілі швидкої допомоги, які придбані волонтерами у Нідерландах, українські прикордонники тримають на кордоні, не дозволяючи вивезти їх в зону проведення Антитерористичної операції.