В Одесі група вчених одержала патент на новий протигрипозний засіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі національного університету, над створенням нової сполуки (основою засобу) близько 4 років працювали дослідники хімічного факультету цього вишу.

«Основа препарату - координаційна сполука біологічно активних іонів металу й біолеганда: германію, кобальту та лимонної кислоти. Германій є індуктором інтерферону в людському організмі, лимонна кислота бере участь у циклі Крепса (процеси окислення й синтезу клітин), кобальт - мікроелемент, що входить до складу життєвого важливого для людини вітаміну В-12 (недостатність якого веде до злоякісної анемії)», - йдеться в повідомленні.

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«Штами грипу, що постійно мутують, вимагають створення нових препаратів. Переваги одеського винаходу - низька токсичність, що вже доведено в ході неклінічних випробувань. Краща, порівняно з попередніми препаратами, засвоюваність живим організмом зводить до мінімуму небажані ефекти», - повідомили в прес-службі.

За словами завідуючої кафедрою загальної хімії й полімерів національного університету ім. Мечникова Інни Сейфулліной, ця кафедра - єдина в Україні, яка займається створенням і дослідженням координаційних сполук германію.

«Це порівняно новий напрямок науки - біокоординаційна хімія. Отримання патенту - це початок великого шляху. Препарат проходитиме ще доклінічні та клінічні випробування. Після чого можна буде говорити про впровадження у виробництво. За ідеальних умов на це знадобиться від року до 3 років», - сказала Сейфулліна.