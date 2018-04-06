Флюорографія, як метод діагностики туберкульозу, не скасовується - МОЗ

За рекомендаціями ВООЗ, доцільним є використання рентгенофлюорографічного методу обстеження у групах високого ризику захворювання на туберкульоз,

Флюорографія, як метод діагностики туберкульозу в Україні, не скасовується.

Як повідомляють у МОЗ, понад 20% випадків туберкульозу в Україні залишаються недовиявленими. Тому сьогодні важливо поряд з флюрографією, яка дозволяє виявити розвинуту форму хвороби, впроваджувати інші методи діагностики, які довели свою ефективність у світі і дозволяють виявити туберкульоз на ранніх стадіях.

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Для подолання туберкульозу в Україні необхідно сконцентрувати зусилля не лише на лікуванні, а й на ранній діагностиці. Це допоможе почати лікування туберкульозу ще до того, як хвороба почала проявлятися.

Найкращим методом скринінгу на туберкульоз у світі визнано цільове або таргетне обстеження. Нова система передбачає, що у кожного сімейного лікаря буде скринінг-анкета, за якою він визначатиме, чи пацієнт знаходиться в групі ризику (якщо людина контактувала з хворими на туберкульоз, з ослабленою імунної системою, ВІЛ-інфікована,тощо). Якщо так - направлятиме його на додаткове обстеження.

Аналіз мокротиння - сучасний метод діагностики, який дозволяє визначити збудника хвороби в організмі за дві години та за потреби одразу розпочати лікування. За допомогою молекулярно-генетичних методів можна виявити присутність мікобактерій туберкульозу в харкотинні, крові, спинно-мозковій рідині, ексудаті або сечі, через 2-4 години можна отримати результат про наявність або відсутність туберкульозної палички, а за її наявності встановити, чи чутлива вона до препаратів першого ряду (наявність резистентності). Метод дослідження повністю автоматизований.

Також за рекомендаціями ВООЗ, доцільним є використання рентгенофлюорографічного методу обстеження у групах високого ризику захворювання на туберкульоз, які визначені для кожної країни з урахуванням особливостей.

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Флюорографія як метод діагностики не скасовується: вона, як і раніше, буде використовуватись для діагностики туберкульозу. Водночас, цей метод не може залишатись єдиним чи головним для діагностики туберкульозу. Наукові дані свідчать про те, що масове флюорографічне обстеження серед загального населення для виявлення туберкульозу не показує ефективності. Тому поряд з флюорографією маємо використовувати інші методи діагностики, щоби виявляти туберкульоз якомога раніше, а не мати справу із його розвиненою формою, надавати пацієнтам можливість отримати доцільне лікування. Продовжуємо взаємодіяти з експертами, міжнародними партнерами та громадськими організаціями, щоб запровадити сучасні та ефективні методи боротьби з туберкульозом.