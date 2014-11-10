З окупованих територій сходу України тимчасово переміщено 455 тисяч 175 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

“Станом на вчорашній день, всього тимчасово переміщено 455 тисяч 175 осіб, в тому числі 127 тисяч 409 дітей і 84 тис 946 інвалідів та осіб похилого віку. З Севастополя та Криму переселено 19 тис 221 особу, із зони АТО — 435 тис 954 особи. Зокрема, в межах Донецької області 67 072 особи, Луганської — 28 840 осіб”, - зазначив Бочковський.

Також голова ДСНС розповів, що на кордоні із зоною АТО ДСНС розгорнула 7 транзитних пунктів для зустрічі переміщених осіб. Але на сьогодні функціонують 4 таких пункти: у Красноармійську, Маріуполі, Сватовому та Лисичанську.

Він також додав, що до цих пунктів з початку проведення АТО звернулися 27 705 осіб.