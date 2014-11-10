МОЗ оголосив торги щодо закупівлі ліків на 722,9 млн

Йдеться про закупівлю ліків проти туберкульозу, онкологічних ліків та ряду інших.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.

Він розповів, що акцептовано тендерні пропозиції на 1 мільярд 415 мільйонів гривень, укладено або знаходиться на стадії укладання договорів на 1 мільярд 335 мільйонів гривень. Мова йде про потреби дитячої та дорослої онкології, донорство крові, дорослу гемофілію, туберкульоз, ліки для хворих на СНІД, мукополісахаридоз.

Разом з тим, Лазоришинець підкреслив, що через скарги до Антимонопольного комітету залишаються заблокованими пропозиції на 37,4 мільйона гривень. Мова йде про дорослу онкологію та програму репродуктивного здоров'я.

Окрім того, виконуючий обов'язки міністра розповів, що протягом жовтня поточного року за кошти держбюджету до регіонів були поставлені лікарські засоби та вироби медичного призначення на загальну суму 8 мільйонів 186 тисяч гривень.