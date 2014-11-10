Ризик щодо занесення вірусу лихоманки Ебола в Україну досить високий - Лазоришинець

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в.о. міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.

“У нас навчається 3,5 тис. лише студентів-медиків, які приїхали із Західної Африки, у нас є 100 тис. моряків, які плавають по всьому світу, у нас понад 2,5 тис. контингент миротворців, які знаходяться саме в цьому регіоні. Тому ймовірність того, що вірус потрапить в Україну, дуже висока, як це відбулося у Росії, Польщі, Румунії”, - сказав Лазоришинець.

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За його словами, МОЗ розробило протокол лікування хворих. “Ми працюємо з авіакомпаніями, з прикордонниками, щоб завчасно виявити підозрілих пацієнтів і ізолювати їх завчасно”, - сказав Лазоришинець.

Він додав, що Одеський протичумний інститут визначений як головна наукова установа, що має протидіяти вірусу Ебола в разі його потрапляння в Україну.