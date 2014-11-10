СЕС ліквідовувати не будуть - МОЗ
Санітарно-епідеміологічні станції (СЕС) ліквідовувати не будуть, але частина їх функцій буде передана до Міністерства економіки
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.
“Що стосується санітарно-епідеміологічних станцій, то мова не йде про їх ліквідацію, а про те, що певні контролюючі функції передаються новоствореному органу при Міністерстві економіки. Контролюючі санітарно-епідеміологічні служби, фіто-санітарні служби, ветеринарні служби будуть об'єднані в одну установу, а функція епідеміологічного нагляду буде передана Міністерству охорони здоров'я, де буде створено департамент громадського здоров'я. Туди перейдуть функції епіднагляду, запобігання ВІЛ-СНІД, запобігання епідемії туберкульозу. Також майже вдвоє скоротиться центральний апарат цього департаменту, там працюватиме не більше 55 осіб”, - сказав Лазоришинець.