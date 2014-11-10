СЕС ліквідовувати не будуть - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.

“Що стосується санітарно-епідеміологічних станцій, то мова не йде про їх ліквідацію, а про те, що певні контролюючі функції передаються новоствореному органу при Міністерстві економіки. Контролюючі санітарно-епідеміологічні служби, фіто-санітарні служби, ветеринарні служби будуть об'єднані в одну установу, а функція епідеміологічного нагляду буде передана Міністерству охорони здоров'я, де буде створено департамент громадського здоров'я. Туди перейдуть функції епіднагляду, запобігання ВІЛ-СНІД, запобігання епідемії туберкульозу. Також майже вдвоє скоротиться центральний апарат цього департаменту, там працюватиме не більше 55 осіб”, - сказав Лазоришинець.