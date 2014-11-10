На витратні матеріали для гемодіалізу виділено понад 10 млн грн
Уряд виділив понад 10 мільйонів гривень на витратні матеріали для гемодіалізу Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областям та Києву
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.
Він зазначив, що згідно з законом забезпечення ліками та виробами медичного призначення комунальних та державних лікарень, поліклінік, амбулаторій здійснюється виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів. У поточному році на ці потреби в місцевих бюджетах передбачено 3 мільярди гривень, при необхідних майже 9,5 мільярда. Але фактично на 1 жовтня місцеві бюджети виділили на потреби лікувальних закладів лише 1 мільярд 845 мільйонів гривень.
У зв'язку з дефіцитом коштів місцевих бюджетів на потреби охорони здоров'я уряд виділив з резервного фонду понад 10 мільйонів гривень на витратні матеріали для гемодіалізу у Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областях та Києві. Цих коштів вистачить на забезпечення гемодіалізом ще 135 пацієнтів на 6 місяців.
Окрім того він додав, що з державного бюджету місцевим було виділено субвенції розміром 131 мільйон 368 тисяч гривень для часткової компенсації вартості лікарських засобів для гіпертоніків.