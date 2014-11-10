На витратні матеріали для гемодіалізу виділено понад 10 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.

Він зазначив, що згідно з законом забезпечення ліками та виробами медичного призначення комунальних та державних лікарень, поліклінік, амбулаторій здійснюється виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів. У поточному році на ці потреби в місцевих бюджетах передбачено 3 мільярди гривень, при необхідних майже 9,5 мільярда. Але фактично на 1 жовтня місцеві бюджети виділили на потреби лікувальних закладів лише 1 мільярд 845 мільйонів гривень.

У зв'язку з дефіцитом коштів місцевих бюджетів на потреби охорони здоров'я уряд виділив з резервного фонду понад 10 мільйонів гривень на витратні матеріали для гемодіалізу у Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областях та Києві. Цих коштів вистачить на забезпечення гемодіалізом ще 135 пацієнтів на 6 місяців.

Окрім того він додав, що з державного бюджету місцевим було виділено субвенції розміром 131 мільйон 368 тисяч гривень для часткової компенсації вартості лікарських засобів для гіпертоніків.