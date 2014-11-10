У закладах МОЗ пройшли курс лікування 228 учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.

За словами в.о. міністра, станом на 1 листопада, у госпіталях ветеранів війни, які підпорядковані міністерству, пройшли лікування 228 учасників АТО, ще 85 наразі перебувають на лікуванні.

Окрім того, він розповів, що станом на 6 листопада отримано попередню статистичну інформацію стосовно первинної інвалідності серед учасників АТО. Було оглянуто 578 осіб, з яких 185 визнано інвалідами.

Також він додав, що міністерство розробляє проект постанови Кабінету міністрів, щоб збільшити видатки на лікування в госпіталях міністерства. Зокрема, на медикаменти до 65 гривень в день і на харчування до 55. За словами Лазоришинця, що на сьогодні ці цифри становлять 32 та 31 гривня відповідно в середньому по Україні. Але в деяких містах ці цифри ще нижчі, зокрема госпіталі Києва на ліки виділяють всього 13 гривень на день.