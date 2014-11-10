У закладах МОЗ пройшли курс лікування 228 учасників АТО
Станом на 1 листопада в закладах Міністерства охорони здоров’я України пройшли курс лікування 228 учасників Антитерористичної операції
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.
За словами в.о. міністра, станом на 1 листопада, у госпіталях ветеранів війни, які підпорядковані міністерству, пройшли лікування 228 учасників АТО, ще 85 наразі перебувають на лікуванні.
Окрім того, він розповів, що станом на 6 листопада отримано попередню статистичну інформацію стосовно первинної інвалідності серед учасників АТО. Було оглянуто 578 осіб, з яких 185 визнано інвалідами.
Також він додав, що міністерство розробляє проект постанови Кабінету міністрів, щоб збільшити видатки на лікування в госпіталях міністерства. Зокрема, на медикаменти до 65 гривень в день і на харчування до 55. За словами Лазоришинця, що на сьогодні ці цифри становлять 32 та 31 гривня відповідно в середньому по Україні. Але в деяких містах ці цифри ще нижчі, зокрема госпіталі Києва на ліки виділяють всього 13 гривень на день.