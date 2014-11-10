У 2015 році за державні кошти закуплять менше ліків

На наступний рік за державні кошти буде закуплено менше ліків через девальвацію гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець.

“Закупівлі скорочуватимуться відповідно до девальвації гривні. У зв'язку з цим, кожен регіон України має зробити нові заявки на ліки на 2015 рік. Тому зараз нам необхідно прорахувати ризики, які виникнуть у зв'язку з девальвацією і ми будемо виходити на уряд зі своїми пропозиціями щодо забезпечення медикаментами у наступному році”, - сказав виконуючий обов'язки міністра.