Гуманітарний штаб Ріната Ахметова збільшує обсяги допомоги Донбасу і розширює географію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб, за рішенням Ріната Ахметова, доставить в листопаді на Донбас 500 тисяч продуктових і 40 тисяч дитячих наборів. 320 тисяч продуктових наборів будуть відправлені безпосередньо в Донецьк, що пов'язано зі збільшенням обсягів і географії поширення допомоги. За шість днів, починаючи з 8 листопада, з Дніпропетровська до Донецька буде доставлено 150 тисяч продуктових і 20 тисяч дитячих наборів. Гуманітарна допомога з цього рейсу призначена для донеччан та жителів інших міст зі складною гуманітарною ситуацією. З Донецька частина наборів з продуктами і дитячим харчуванням волонтери доставлять до Єнакієвого, Ясинуватої, Харцизька, Іловайська і Шахтарська. Крім того, допомогу отримають жителі Авдіївки, Моспіно, Макіївки, Докучаєвська, Комсомольського, Зугреса, Старобешевого, Сніжного, Ровеньків, Свердловська, Стаханова, Старобільська, Кремінної, а також зареєстровані переселенці в Маріуполі, Кураховому, Святогірську.

«Це найбільша місячна поставка допомоги за весь час з моменту створення Штабу, - коментує Денис Денисенко, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» в Штабі Ріната Ахметова. - Рішення щодо відкриття додаткового напряму пов'язано з тим, що розподільна база в Маріуполі вже не справляється з об'ємом гуманітарної допомоги. Крім того, Гуманітарний штаб планує в листопаді розширити географію допомоги, насамперед, - у зоні бойових дій. Також збільшується допомога і безпосередньо Донецьку. Тут же, на стадіоні «Донбас Арена», видають допомогу сім'ям з дітьми до двох років у рамках проекту «Допоможемо дітям», ініційованого Рінатом Ахметовим. У цьому нам допомагають волонтери ФК «Шахтар»».

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже доставив в регіон 850 тис. продуктових, 30 тисяч дитячих і 30 тисяч гігієнічних наборів, що забезпечує потреби більш мільйона осіб. Допомога призначається для найбільш незахищених категорій населення в зоні бойових дій і для вимушених переселенців у місцях компактного розміщення на Донбасі. Всього ж до кінця року, відповідно до завдання, поставленого Рінатом Ахметовим, Гуманітарний рейс принесе людям не менше 1 мільйона наборів з допомогою.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.