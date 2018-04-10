МОЗ рекомендує українським лікарям навчатися за серіалом "Доктор Хаус"

Перегляд серіалів може бути не просто приємним заняттям, а і корисним форматом навчання.

МОЗ України рекомендує українським лікарям навчатися за медичними серіалами.

У публікації на сторінці МОЗ у Facebook, наголошується, що "більшість медиків скептично сприймають серіали та фільми про лікарів, водночас, перегляд серіалів може бути не просто приємним заняттям, а і корисним форматом навчання".

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"Герої медичних серіалів вживають не лише популярні розмовні фрази, а і користуються медичною термінологією, ведуть діалоги з пацієнтами тощо. Поступово ви запам’ятаєте багато нових слів та фраз, а також навчитеся швидко орієнтуватися про що йдеться із контексту", - йдеться у інформації.

Чиновники МОЗ рекомендують медикам, зокрема, такі серіали як "Доктор Хаус", де "команда лікарів намагається встановити діагноз, використовуючи метод диференціальної діагностики, а доктор Хаус керує цим процесом. Попри те, що медицина є важливою частиною серіалу, дія часто переймає риси детективного жанру", "Анатомія Грей", в якому "лікарі щодня проводять складні хірургічні операції та заводять службові романи, реєструють медичні записи та борються з проблемами особистого характеру, «Швидка допомога» - "є вдалим поєднанням драматургії, комедії та екзистенційних роздумів", "Клініка» та інші серіали.