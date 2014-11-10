Як навчитися вибирати смачні і корисні банани

Всього існує більше 60 видів бананів, однак до нас потрапляють далеко не всі, багато сортів просто не переносять тривалого транспортування, пише sunny7.ua.

Найпоширеніші на нашому ринку банани - це «Грос Мішель» і «Кавендіш», і ті й інші відрізняються розміром і досить товстою шкіркою, завдяки чому піддаються транспортуванні і тривалому зберіганню. Щоб банани зберегли свої смакові якості протягом 3-4 тижнів їх необхідно зберігати при температурі 13-14 градусів. Будь-які температури нижче 11 градусів бананам протипоказані.

Зелені банани - незрілі плоди, у яких міститься мінімальна кількість цукру і максимум крохмалю. В процесі дозрівання частина крохмалю перетворюється на цукор, банани стають смачніші і корисніші.

Жовті, з зеленуватим відтінком біля основи - майже дозрілі плоди, які можна зберігати протягом 3-5 днів до повного дозрівання. Оптимальна температура для зберігання бананів - плюс 15-17 градусів.

Жовті з коричневими цятками - найстигліші і, на думку багатьох, - найбільш смачні банани. Такі банани краще їсти в день покупки, щоб вони не зіпсувалися і не втратили своїх корисних і смакових якостей.

Не купуйте сіруваті або чорні банани, процедура їх зберігання була порушена, і вони втратили свої корисні властивості.

Великі темні плями на поверхні шкірки свідчать про те, що банани були пошкоджені під час зберігання або транспортування. Такі плоди краще не купувати, щоб не розчаруватися в їх смаку.