Розенко вимагає жорсткої реакції на саботаж медичної реформи

Віце-прем’єр-міністр закликав організувати належну роз'яснювальну роботу в областях щодо впровадження програми «Обери лікаря».

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко закликав Міністерство охорони здоров'я спільно з владою на місцях організувати належну роз'яснювальну роботу в областях щодо впровадження державної програми «Обери лікаря».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час селекторної наради з питань впровадження медичної реформи.

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«Багато скарг є на те, що лікарі на місцях не до кінця обізнані щодо впровадження медичної реформи, і такі випадки є неприпустимими. І моє звернення до місцевої влади... нам треба організувати нормальну роз'яснювальну роботу в областях. Тому заступників міністра, керівників відповідних департаментів, держсекретаря і керівництво міністерства, будь ласка, плануйте свою роботу до кінця місяця так, щоб побувати в кожній області», - заявив Розенко.

Він наголосив на важливості «зрозуміти проблеми на старті і знайти на них швидку відповідь».

Водночас віце-прем’єр закликав голів облдержадміністрацій організувати нормальну роботу і спілкування керівництва МОЗ з представниками районних обласних управлінь охорони здоров'я або фахівців, які цим займаються, безпосередньо керівниками системи охорони здоров'я в областях і головними лікарями.

«Щоб це були такі масштабні міні-наради в межах області... Я теж вимагаю від МОЗ, але в першу чергу від місцевих органів влади жорстку реакцію на саботаж медичної реформи», - зазначив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Україні стартувала національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». В її рамках українці можуть обирати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.