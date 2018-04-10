Найбільше декаларацій підписано на Закарпатті та у Києві

За даними віце-прем’єр-міністра, понад 1030 медичних закладів по всій Україні приєдналися до Національної електронної системи охорони здоров’я.

У рамках програми «Обери лікаря» пацієнти і медики вже підписали понад 305 тис. декларацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко повідомив під час селекторної наради з питань впровадження медичної реформи.

Читайте такожРозенко вимагає жорсткої реакції на саботаж медичної реформи

"Станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 квітня, уже підписано понад 305 тис. декларацій. Таким чином, це люди, які вже обрали свого лікаря, терапевта, педіатра або сімейного лікаря, і на сьогоднішній день понад 1030 закладів охорони здоров'я по всій Україні приєдналися до нашої системи (Національної електронної системи охорони здоров’я - УНІАН). В кожній області вже на сьогодні є міста, де громадяни можуть підписати відповідні декларації", - сказав Розенко.

Віце-прем’єр-міністр уточнив, що найбільше декларацій підписано у Закарпатській (понад 27 тис.), у Києві (більш як 27 тис.), у Донецькій (понад 20 тис.), у Чернівецькій (понад 14 тис.), Полтавській (більш як 14 тис.).

"Найменша кількість декларацій сьогодні підписана в Херсонській, Черкаській, Рівненській, Сумській, Чернігівській областях", - зазначив він, додавши, що у цих областях підписано від 100 до тисячі декларацій.

Розенко наголосив, що перед урядом та органами місцевої влади стоїть завдання забезпечити можливість людям обрати своїх лікарів, а також підключити медзаклади до Національної електронної системи охорони здоров’я.

Читайте такожМОЗ рекомендує українським лікарям навчатися за серіалом "Доктор Хаус"

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в рамках медичної реформи в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї», в рамках якої громадяни можуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я. За даними МОЗ, усі послуги, які надають ці лікарі, будуть 100% покриватися з державного бюджету.

З 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з Національною службою здоров’я України, мають отримувати фінансування за новою моделлю — щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали декларації.