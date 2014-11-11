У лікувальних закладах України меддопомогу отримали 2924 поранених солдатів

Керівник військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій повідомив, що у лікувальних закладах України медичну допомогу отримали 2924 поранених українських солдатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Зокрема, він поінформував про кількість солдатів Збройних сил України, які отримували медичну допомогу, - без урахування бійців з інших силових структур.

“У нас зараз 2924 поранених пройшло через наші лікувальні заклади. Зараз в госпіталях знаходяться 383 особи, які залишаються на лікуванні. 27 знаходяться за кордоном”, - сказав Андронатій.

Нагадаємо, у лютому 2014 року Росія розпочала військову агресію проти України. У квітні Україна розпочала антитерористичну операцію на Донбасі за участю силовиків із МВС, СБУ, ЗСУ, Держприкордонслужби тощо.

У результаті бойових дій в Луганській та Донецькій області, за даними ООН, станом на кінець жовтня «убито щонайменше 4035 осіб (з урахуванням 298 на борту MH17) і 9336 поранено».