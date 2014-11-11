Створено комісію з ліквідації Держслужби з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням

Кабінет міністрів України створив комісію з ліквідації Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

Відповідне розпорядження від 5 листопада № 1064-р опубліковане на Урядовому порталі.

Головою комісії затверджено заступника голови Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Олену Єщенко.

Вона має затвердити її персональний склад; забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; поінформувати у шестимісячний строк Кабмін про результати проведеної роботи.