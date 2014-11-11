Впродовж доби у зоні АТО поранені 10 українських військовослужбовців

Впродовж доби у зоні АТО загинули п'ятеро українських військовослужбовців, ще 10 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема біля населеного пункту Березове терористи з використанням мінометів і гранатометів атакували опорний взводний пункт українських військових. Атака була відбита, терористи втратили 10 своїх бійців, але ще більше загиблих вони отримали під час відступу колоною, яка була знищена вогнем української артилерії. "На жаль, в результаті цього бою троє наших військових загинули, ще троє отримали поранення", - сказав Лисенко.