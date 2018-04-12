Скільки треба пити води щодня: коментар дієтолога

Людський організм на дефіцит рідини реагує спрагою, що стає наслідком згущення крові.

Дієтолог Оксана Скиталінська роповідає про те, скільки води слід пити щодня.

Вже багато років нам впевнено і "авторитетно" нав'язують необхідність вживати 2,5, 3 і навіть 4 літри води щоденно. Останнім часом ця тенденція нітрохи не зменшується, а всі ті, хто хоч якось причетний до пропаганди здорового способу життя, наголошують на тому, що вода "вимиває токсини", робить гладкою шкіру, позбавляє її зморшок тощо. Вже навіть існує чітка цифра — 8 склянок — саме стільки має випивати на день будь-яка доросла людина, пише ТСН.

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Однак для багатьох із нас випити навіть 5 склянок води дуже важко. Доводиться буквально силоміць вливати її в себе. І це при тому, що жодних наукових доказів щодо необхідності вживання великої кількості води насправді поки що немає.

Звісно, воду обов‘язково потрібно пити, оскільки саме вона є найкращим напоєм, який створила природа. Продукти харчування містять так звану зв'язану воду — особливо фрукти, ягоди, овочі (85-90%), молоко (близько 90%), м'ясо, риба, яйця (75-90%) і навіть каші та макарони.

В процесі окисленні жирів, білків та вуглеводів також виділяється вода: 100 г жиру — майже 100 мл води, 100 г вуглеводів — понад 55 мл, 100 г білка — майже 40 мл.

Якщо ж добова норма води складає приблизно 2 700 мл, то це не означає, що всю її необхідно саме випити у чистому вигляді.

Давайте порахуємо: 500 мл — рідкі страви; 700 мл — продукти (овочі, фрукти, ягоди, каші); 1000 мл — вода, чай, кава та інші напої; 300-400 мл — ендогенна вода, що утворюється в процесі обміну речовин.

Людина втрачає воду з потом, повітрям, яке ми видихаємо, сечею та калом.

Людський організм на дефіцит рідини реагує спрагою, що стає наслідком згущення крові, інформація про це надходить у вигляді сигналів від хемо- та волюморецепторів до головного мозку.

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Якщо врахувати всі ці фактори, виходить, що щоденна норма води для дорослої людини становить близько 40 мл на кг нормальної маси тіла та 100-150 мл на кг маси тіла дитини — саме тому діти так часто просять пити. Тобто лише 1 літр чистої води потребує організм звичайної людини, яка веде розмірений спосіб життя, працює в офісі, без надмірних фізичних навантажень та надмірного потіння (зараз не йдеться про патологічні стани, наприклад, інфекції, зневоднення, діарею, захворювання нирок тощо).

А все, що перевищує цю норму, перевантажує серце та судини, посилює розпад білка, що особливо небезпечно для людей зрілого віку, тому не слід примушувати їх пити більше двох літрів води.