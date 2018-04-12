Понад півтисячі українських пацієнтів з гепатитом С отримають препарати для лікування
15:44, 12 квітня 2018Країна
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Вартістю понад 2.8 мільйони гривень.
150 пацієнтів вже перебувають з грудня 2017 року на лікуванні гепатиту С / 062.ua
«Лікарі без кордонів» (MSF) закупила українським пацієнтам генерики для лікування гепатиту С, вартістю понад 2.8 мільйони гривень.
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Як повідомили УНІАН у MSF, сьогодні 550 пацієнтів з гепатитом С. 150 пацієнтів вже перебувають з грудня 2017 року на лікуванні гепатиту С, яку надають «Лікарі без кордонів» у співпраці з МОЗ та Миколаївським обласним центром паліативної допомоги та інтегрованих послуг.
Незважаючи на те, що приблизна кількість людей, які живуть з гепатитом С, складає 5% населення України, все ще не має достатнього доступу до лікування.
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