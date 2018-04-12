Понад півтисячі українських пацієнтів з гепатитом С отримають препарати для лікування

15:44, 12 квітня 2018
Країна
548
062.ua

Читайте такожУкраїнці страждають через інфекційні хвороби, про які давно забуто у розвинених країнах світу - МОЗ

Як повідомили УНІАН у MSF, сьогодні 550 пацієнтів з гепатитом С. 150 пацієнтів вже перебувають з грудня 2017 року на лікуванні гепатиту С, яку надають «Лікарі без кордонів» у співпраці з МОЗ та Миколаївським обласним центром паліативної допомоги та інтегрованих послуг.

Незважаючи на те, що приблизна кількість людей, які живуть з гепатитом С, складає 5% населення України,  все ще не має достатнього доступу до лікування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #гепатит С#міжнародна допомога#генерики#життєво важливі препарати