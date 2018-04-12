Щорічно близько 25 тисяч українців потребують екстреного коронарного стентування

Сучасні стенти для безоплатного стентування в екстрених випадках при гострому інфаркті міокарда розподілено в регіони.

Щорічно близько 25 тисяч українців потребують проведення процедур екстреного коронарного стентування через гострий інфаркт міокарда.

Як повідомляють у МОЗ, за виділені із держбюджету 2016 року кошти були закуплені високоякісні стенти та супутні медичні вироби провідних виробників США та Європи для проведення екстреної імплантації пацієнтам в перші години гострого інфаркту.

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Чергова партія стентів у кількості 5323 шт. була розподілена у регіони, зокрема - у заклади, підпорядковані МОЗ України. Також регіони отримали необхідні медичні вироби для стентування коронарних судин, а саме: направляючі катетери - 7833 шт., ангіопластичні катетери - 2000 шт., балони-катетери - 1390 шт. та інтродюсери - 4198 шт.

Детальну інформацію про заклади охорони здоров’я, а також кількість отриманих ними стентів та інших витратних матеріалів можна з’ясувати у структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій.