У Донецьку з`являться нові автомобілі швидкої допомоги

Минулого тижня Донецький міський голова Олександр Лук’янченко взяв участь у Міжнародному інвестиційному форумі в Лондоні, в головному офісі Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Як розповів журналістам О. Лук’янченко, в цьому форумі "брало участь більше 200 всіляких інвестиційних компаній, які пропонували свої послуги в сфері реалізації інвестиційних проектів готельного бізнесу, підготовки медичних установ, комплектування устаткуванням".

"Зокрема я провів переговори з датською компанією з питання оснащення міста швидкими допомогами. Зараз цим питанням займаються... Швидка допомога на базі автобуса Фольцваген комплектується всім необхідним устаткуванням для надання швидкої медичної допомоги", зазначив міський голова.

"На вимогу УЄФА для обслуговування потерпілих під час футбольних матчів і під час проведення, автомобілі швидкої допомоги повинні бути з пробігом не більше 50 тис. км. Тобто вони повинні бути практично нові, тому заздалегідь велися переговори про 25 автомобілів на 2011 рік, щоб вони відповідали вимогам. А всього у нас в міському парку працює понад 100 автомобілів", - сказав О. Лук’янченко.

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