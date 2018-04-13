Щороку в Україні фіксують близько 50 тисяч випадків інфаркту - кардіолог

Завтра кияни зможуть безкоштовно перевірити серце.

Щороку в Україні фіксують близько 50 тисяч випадків інфаркту.

За словами головного лікаря центру дитячої кардіології та кардіохірургії Володимира Жовніра, щороку в Україні фіксують близько 50 тисяч випадків інфаркту і понад 100 тисяч випадків інсульту.

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"За даними ВООЗ Україна лідирує в рейтингу смертності від серцево-судинних захворювань. Для поліпшення кардіоздоровья українців в квітні і травні 2018 пройдуть профілактичні та інформаційні заходи в рамках соціальної програми« Живи Серцем ». На жаль, більшості людей в нашій країні поки не властива культура турботи про здоров'я. Поінформованість про необхідність профілактики серцево-судинних захворювань дуже низька, мало хто усвідомлює важливість медичного спостереження для раннього виявлення захворювань ", - сказав Жовнір.

За словами кардіолога, в Україні серцево-судинні захворювання - причина 60% смертей. "Мета кампанії - донести важливість профілактики серцево-судинних захворювань і надати для цього можливості, щоб знизити рівень захворюваності», - зазначив Жовнір.

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Завтра - 14 квітня - кияни та гості столиці зможуть безкоштовно перевірити серце в спеціально обладнаному кардіомобіле з діагностичним обладнанням ..

Спеціально обладнаний кардіомобіль з діагностичним обладнанням відвідає 5 міст: Київ, Дніпро, Харків, Львів і Одесу. Мешканці зможуть безкоштовно пройти обстеження у кращих кардіологів і здати аналіз крові. Кардіомобіль буде приймати всіх бажаючих на одній з центральних площ Києва - 14 квітня, Харкова - 28 квітня, Запоріжжя - 5 травня, Одеси - 12 травня, Львова - 19 травня. Кардіологи центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України - дорослого та дитячого відділень - проводитимуть огляди на сучасному обладнанні, встановленому всередині кардіомобіля. Поруч будь-який бажаючий зможе безкоштовно здати аналіз крові для виявлення ризиків предіабету і діабету, які в свою чергу збільшують ризики ускладнень хвороб серця, а також отримати сертифікат на пакет аналізів для виявлення ризиків серцево-судинних захворювань.

У кожному місті кардіомобіль відвідає один з обласних дитячих будинків для огляду дітей, в подальшому Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України забезпечить їх лікування в разі потреби.