Найбільше декларацій зі своїми лікарями підписали у Києві та у Донецькій області
Найбільше декларацій зі своїми лікарями українці підписали у Києві, а серед областей лідирує Донеччина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Вона зазначила, що за 2 тижні кампанії “Лікар для кожної сім’ї” понад 350 тисяч громадян підписали декларації, а разом з тими, що “були на пілотному проекті, це більше як півмільйона декларацій”.
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Супрун повідомила, що “більш 1000 закладів медичної допомоги, більше 15,5 тисяч лікарів первинної ланки, а з них більше 10 тисяч сімейних лікарів, 2,5 тисяч терапевтів, 2,5 тисяч педіатрів вже є зареєстровані у електронній системі охорони здоров’я”.
Вона зазначила, що найбільше декларацій підписали у місті Києві — 76,5 тисяч, у Харкові — 26,5, в Мукачево — 23 тисячі, в місті Кривий Ріг — 13 тисяч, у Вінниці — 11,5 тисяч.
Супрун повідомила, що на першому місці по підписанню декларацій Донецька область — 53 тисячі, а в Харківській і Вінницькій області — по 43 тисячі.
Супрун також наголосила, що немає обмеження в даті, до якої треба вибрати свого лікаря.