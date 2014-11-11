Гуманітарний штаб Ріната Ахметова представить нову програму «Здоров'я»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, завтра, 12 листопада, 13:00-14:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-конференція представників Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В ході заходу координатор Штабу Римма Філь представить інформацію про старт нової програми «Здоров'я», ініційованої Рінатом Ахметовим, розповість про результати поточної роботи Штабу в сфері медицини.

У Донецьку і області склалася критична ситуація у сфері охорони здоров'я - скоротилися постачання медикаментів в аптечну мережу та лікувальні установи, в деяких містах в медустановах і в аптеках залишився лише обмежений вибір препаратів. При цьому не кожен може дозволити собі купити ліки у зв'язку з відсутністю соціальних виплат та зарплат. В критичній ситуації - вагітні жінки, які не в змозі придбати необхідні для пологів приналежності.

Як і де можуть отримати допомогу вагітні? Як отримати кардіопрепарати та інші життєво важливі медикаменти? Хто і яким чином може отримати медичну допомогу? На ці та інші запитання відповість координатор програми «Здоров'я», лікар-терапевт Павло Лапін.

Також Римма Філь розповість про плани Гуманітарного штабу на листопад і відповість на всі запитання журналістів.

Акредитація журналістів за телефонами: (044) 494 31 65, прес-центр

Адреса: вул. Еспланадна, 20.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.