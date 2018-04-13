У МОЗ спростовують інформацію щодо масового звільнення медиків Центру екстреної допомоги у Києві

З 1 січня по 1 квітня 2018 року звільнилося 34 лікаря та 61 фельдшер, водночас, на роботу було прийнято 48 людей.

У МОЗ спростовують інформацію щодо значного скорочення медиків Центру екстреної медичної допомоги у Києві. У відомстві зазначили, що "останніми днями у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо різкого скорочення медичних працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва". Читайте такожНаселення України може скоротитися на понад 6 млн осіб: ООН опублікувала прогнози демографів "Розповсюджуються дані, що лише за три місяці 2018 року звільнилося майже 300 людей. Наголошуємо, ця інформація не відповідає дійсності. Згідно з інформацією, наданою директором Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва Анатолієм Вершигорою, з 1 січня по 1 квітня 2018 року звільнилося 34 лікаря та 61 фельдшер, у той же час, на роботу було прийнято 48 людей (40 фельдшерів та 8 лікарів)", - поінформували у МОЗ.

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