Приватні медзаклади не поспішають укладати декларації з пацієнтами – МОЗ

За словами заступника міністра охорони здоров’я, представники приватних медзакладів хвилюються, чи заплатить держава ту ціну, яку вони хочуть, і чи заплатить вона взагалі.

У системі вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, вже зареєстровано багато приватних медичних закладів, але не всі вони почали укладати з пацієнтами декларації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк на брифінгу.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що приватні заклади можуть вільно працювати в цій системі. За її словами, приватні клініки зацікавлені в тому, щоби збільшити кількість пацієнтів, і завдяки підписанню декларацій про вибір лікаря «це будуть гарантовані пацієнти».

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Ковтонюк додав, що важливо, щоби до національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» були залучені приватні заклади.

«Нам дійсно хочеться, щоби пацієнт вибирав лікаря того, якому він довіряє, незалежно від форми власності закладу», - зазначив заступник міністра.

Водночас Ковтонюк зауважив, що приватні клініки «очікувано обережно ставляться до роботи з державою».

За його словами, є два головні пункти, щодо яких є побоювання: «по-перше, чи держава заплатить ту ціну, яку вони хочуть, а по-друге, це питання взагалі довіри до держави – чи вона заплатить в принципі».

У цьому зв’язку заступник міністра нагадав про запровадження програми реімбурсації «Доступні ліки», коли на початку програма працювала без приватних аптек, а після того, як пройшла перша державна виплата за реалізовані медзакладами ліки, то «хвиля приватних аптек пішла в програму, переконавшись, що цій програмі можна довіряти».

«У нас в системі вже зареєстровано багато приватних закладів, але не всі вони почали укладати декларації – вони очікують. Але те, що вони зареєструвалися і чекають, – то дуже хороший знак», - додав Ковтонюк.