Хто може отримати продуктові набори від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова?
Станом на сьогодні, в Донецьку та Луганську області було доставлено 859 000 продуктових наборів
Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує видавати продуктові набори для найбільш незахищених категорій людей, які мешкають в Донецькій та Луганській областях. Станом на сьогодні, в Донецьку та Луганську області було доставлено 859 000 продуктових наборів.
Продуктові набори штабу Ріната Ахметова в містах зони АТО видаються наступним категоріям населення:
- Люди з I і II групою інвалідності
- Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)
- Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку - 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї.
- Пенсіонери старші 65 років
- Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів
- Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав
- Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій
- Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)
- Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку
- Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)
- Діти-сироти до 23 років
- Переселенці з інших зон АТО, зареєстровані в установленому порядку і які потрапляють під критерії попередніх пунктів.
Продуктові набори штабу Ріната Ахметова в містах, підконтрольних українській владі, видаються переселенцям, які зареєстровані в установленому порядку і потрапляють у наступні категорії:
- Люди з I і II групою інвалідності
- Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)
- Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старші 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років включно з розрахунком - 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї.
- Пенсіонери старші 65 років
- Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів
- Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав
- Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій
- Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)
- Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку
- Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)
- Діти-сироти до 23 років з числа переселенців
- Сім'ї переселенців з 1 або 2 дітьми до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах (якщо це встановлено документально).
При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.
Нагадуємо, що Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Штаб працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.
На фото - видача допомоги волонтерами Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 11 листопада, Калінінський район.