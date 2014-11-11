Хто може отримати продуктові набори від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова?

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує видавати продуктові набори для найбільш незахищених категорій людей, які мешкають в Донецькій та Луганській областях. Станом на сьогодні, в Донецьку та Луганську області було доставлено 859 000 продуктових наборів.

Продуктові набори штабу Ріната Ахметова в містах зони АТО видаються наступним категоріям населення:

Люди з I і II групою інвалідності

Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку - 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї.

Пенсіонери старші 65 років

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку

Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)

Діти-сироти до 23 років

Переселенці з інших зон АТО, зареєстровані в установленому порядку і які потрапляють під критерії попередніх пунктів.

Продуктові набори штабу Ріната Ахметова в містах, підконтрольних українській владі, видаються переселенцям, які зареєстровані в установленому порядку і потрапляють у наступні категорії:

Люди з I і II групою інвалідності

Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старші 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років включно з розрахунком - 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї.

Пенсіонери старші 65 років

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку

Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)

Діти-сироти до 23 років з числа переселенців

Сім'ї переселенців з 1 або 2 дітьми до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах (якщо це встановлено документально).

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Штаб працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

На фото - видача допомоги волонтерами Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 11 листопада, Калінінський район.