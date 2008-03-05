Сміх зміцнює імунітет
11:08, 05 березня 2008Країна
0
Сердиті ризикують занедужати на діабет
Людей доброзичливих, з почуттям гумору, застуди обходять стороною, кажуть лікарі.
Посмішка стимулює вироблення в організмі гормону радості – серотоніну, який сприяє зміцненню імунної системи.
Сердиті й агресивні люди ризикують занедужати на серцево-судинні хвороби чи діабет.
Лікарі радять читати, збирати й слухати смішні історії та накопичувати в організмі позитивні емоції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter