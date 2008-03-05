Сміх зміцнює імунітет

Сердиті ризикують занедужати на діабет

Людей доброзичливих, з почуттям гумору, застуди обходять стороною, кажуть лікарі. Посмішка стимулює вироблення в організмі гормону радості – серотоніну, який сприяє зміцненню імунної системи. Сердиті й агресивні люди ризикують занедужати на серцево-судинні хвороби чи діабет. Лікарі радять читати, збирати й слухати смішні історії та накопичувати в організмі позитивні емоції. ICTV

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