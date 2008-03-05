Рання весна позначиться на здоров`ї українців?

Усе частіше лікарі говорять про "синдром хронічної втоми", який нерідко настає з приходом весни. До того ж, незважаючи на велику кількість сонячних променів, у цю пору року погода нестійка: коливається вологість повітря, "скаче" барометричний тиск. Усе це пред`являє підвищені вимоги до організму, позначається на самопочутті навіть цілком здорових людей.

Як наслідок підвищується збудливість нервової системи, збільшується секреція гормонів ендокринних залоз і шлунково-кишкового тракту. У зв`язку з цим навесні організм стає як би розладнаним, оскільки відбувається така різка ендокринна перебудова. А раз так, то виявляється менш стійким до різного роду несприятливих дій, у тому числі і до перепадів погоди. Наголошується підйом різного роду запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і легенів, шлунково-кишкового тракту, нерідкі прояви алергії. До речі, до 1983 року лікарі практично нічого не знали про весняний синдром.

А ось впоратися з березневою нудьгою допоможуть нехитрі поради. Саме зараз варто пригадати про вітамінно-мінеральний комплекс, про рясне споживання овочів і фруктів, а також про повноцінний сон. Оскільки, цілком можливо, що стреси і мляве самопочуття є першими ознаками авітамінозу.

Також у цю пору року не обійтися без використання різної психотерапевтичної техніки. Отже, наразі вченими-психологами доведено, що колір сильно впливає на самопочуття людини, його працездатність і настрій. Фактично лікарі одвіку використовували елементи кольоротерапії: за допомогою "райдуги" і спектру лікували в Єгипті, Китаї, Індії і Персії.

Так, наприклад, червоний колір допоможе налагодити особисте життя. Причому абсолютно необов`язково фарбувати кімнату в цей колір, а також вішати пурпурні портьєри і драпіровки. Досить поставити на стіл вазу з яскраво-червоними квітами. У цій справі головне – помірність.

І не можна не пригадати і про те, що червона білизна – найсексуальніша. Вона просто покликана розігріти сексуальний апетит! То ж – про "всемогутню" червону помаду і лак для нігтів.

Що стосується оранжевого кольору, то він вважається цілющим при лікуванні хвороб травної системи, нирок і грудей. Він також укріплює імунітет. Проте бережіться: у великій кількості оранжевий може викликати тривожність і гнів.

Ще один колір-стимулятор – жовтий. Він благотворно впливає на розумову діяльність і сприяє розслабленню. Якщо ви заплуталися, втратили відчуття реальності або страждаєте від власної забудькуватості, вибирайте саме цей колір.

Наприклад, ученими-психологами давно доведено, що в одязі теплих тонів температура навколишнього середовища здається на 2-3 градуси вище реальної, а в одязі холодних, синьо-зелених – на 2-3 градуси нижче.

До речі, зелений – популярний і практичний колір, що асоціюється з природою, зеленню, стимулює зростання і розвиток. Він заспокоює, знімає роздратування і допомагає досягти внутрішньої гармонії. Порада психолога: поповніть гардероб речами в зеленій колірній гаммі або обзаведіться кімнатними рослинами. Зелений також привертає енергію благополуччя й фінансового успіху (все-таки не випадково, що це колір американських грошей!).

Болезаспокійливим вважається блакитний колір. Він використовується для уповільнення серцебиття або зниження кровотечі, для лікування діареї або безсоння. Говорять, блакитний одяг може допомогти при різних захворюваннях шкіри, а фіолетовий посуд здатний зменшити апетит. Синій – колір заспокоєння і гармонії. Крім того, синій і його відтінки піднімають настрій і врівноважують характер. Логіка магії кольору тут зрозуміла: саме у холодних фарб треба шукати допомогу при необхідності щось "охолодити" – температуру, нервове збудження або апетит.

Ну і, нарешті, білий колір – один з найпопулярніших, які використовуються для очищення від негативних емоцій. Тому, якщо ви дуже "загрузнули" в турботах, проблемах і стресі, оточіть себе білосніжними речами.

Чорний колір сприяє зібраності, дисципліні, витримці і стійкості. Але якщо ви схильні до депресії або одержимі якою-небудь манією, носити одяг чорного кольору не варто, тим більше у весняний період часу.

utro.ua