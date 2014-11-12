Імбирні маски для здоров'я волосся

Імбир цілком заслужено відносять до класу корисних спецій. Імбир має зігріваючу і стимулюючу дію, підсилює захисні якості організму і покращує кровотік.

При догляді за волоссям, використовують перетертий у порошок корінь імбиру. Він живить цибулини і активізує приплив крові до коренів волосся, за рахунок цього йде прискорений ріст волосся, структура їхня поліпшується. В корені імбиру є вітаміни, ефірні олії і натуральні жирні кислоти, залізо, цинк, кальцій, натрій, все це додасть волоссю силу.

Імбир також здатний зупинити випадання волосся. У косметологічній практиці також застосовують ефірне масло імбиру, що нормалізує роботу сальних залоз і чудово підходить для очищення шкіри.

Оздоровлююча

Для цієї маски імбир потрібно подрібнити, щоб отримати якомога більше соку. Сік втирайте в шкіру масажними рухами, голову укутайте і через змийте. Ця маска застосовується з метою зменшення жирності і для того, щоб прискорити ріст волосся.

Для жирного волосся

Імбир змішайте з 2 ложками реп'яхової олії, додайте сік лимона (5 крапель). З втирайте в коріння волосся. Тримайте її майже годину, повторюватися така маска має 3 рази в тиждень.

Для пошкодженого і сухого волосся

Приготуйте натуральний мед , мелений корінь імбиру і 1 яєчний жовток. В 2 ст. л. меду розчиніть 2 ложки імбирного порошку. Потім це змішайте з окремо збитим жовтком. Все ретельно розмішати, отримавши однорідну масу, на волосся маска наноситься від середини і до кінчиків. У цьому випадку волосся теж утеплюються. Промити можна через півгодини.