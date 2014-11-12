Трійка кращих природних антибіотиків

10:00, 12 листопада 2014
Країна
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Природні антибіотики ефективно допомагають подолати осінню застуду

Хрін

У корені містяться ензим і гірчична олія. Якщо корінь хрону розтерти, обидві речовини з'єднаються під впливом кисню, в результаті чого утворюється алилізотиоціанат - природний антибіотик. Ця сполука успішно бореться з бактеріями носоглотки і порожнини рота.

За допомогою настоянки з 1 ст. ложки тертого хрону і 3 ст. л. меду можна вилікувати трахеїт, бронхіт, хронічний кашель. Цистит можна усунути, якщо ложку тертого хрону залити склянкою окропу і випивати по 200 мл такого чаю тричі на день.

Журавлина

Журавлина має противірусні та антибіотичні властивості, є чудовим антиоксидантом. Морс з журавлини очищає сечовий міхур і сечовивідні протоки від патогенних бактерій. Ягода незамінна при лікуванні простудних недуг: її бактерицидні властивості унікальні.

Для приготування морсу слід змішати журавлину з цукром (3 до 1) і залити 0,5 літрами теплої води.

Часник

Часник знищує бактерії і віруси, знижує тиск і запобігає тромбозам. Ця рослина володіє антиоксидантними властивостями і попереджає онкологічні захворювання. Один зубчик часнику містить більше 400 корисних сполук. Часником лікують дифтерію, виразкову хворобу, туберкульоз та різні глистяні захворювання.

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