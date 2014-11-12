Вчені все частіше і частіше наполягають на тому, що журавлина має бути обов'язковим продуктом у профілактиці ракових захворювань.

Журавлина містить такі потужні фенольні антиоксиданти як антоціани, які забезпечують її лікувальні властивості. Фенольні антиоксиданти також збільшують рівень "хорошого" холестерину і зменшують рівень "поганого", знижуючи потенційний ризик захворювання атеросклерозом.

Журавлина зменшує головні болі, знижує вміст протромбіну в крові, підвищують еластичність, міцність стінок кровоносних капілярів. Ягоди журавлини корисно вживати при підвищеному кров'яному тиску, гіпо-і авітамінозі С.

Напої з журавлини мають жарознижувальну дію і добре вгамовують спрагу, тому їх рекомендують застосовувати при грипі і високій температурі.

Вчені додавали концентрат журавлини сирої яловичий фарш, вже зіпсований бактеріями, які зазвичай викликають харчові отруєння. Після дослідження фаршу, через кілька днів, вчені виявили, що завдяки клюквенному концентрату в м'ясі значно зменшилася кількість хвороботворних бактерій.

Вчені вважають, що антимікробний ефект журавлини має всі шанси в майбутньому стати природним та ефективним інструментом для контролю за вмістом патогенних організмів у продуктах харчування та зниження захворювань.

Морс і сироп журавлини застосовують як протигарячковий засіб, при авітамінозах, запальних захворюваннях, для зниження температури і втамування спраги. При лікуванні респіраторних захворювань, ревматизму, ангіни добре є журавлину з медом.

Сік журавлини очищає рани та опіки та прискорює їх загоєння, лікує кашель. Журавлинний сік знижує рівень холестерину, знижує ризик сечостатевих інфекцій і підвищує ефективність антибіотиків при спільному прийомі. Серцеві та онкологічні хвороби, лікування гастритів, стимуляція підшлункової залози, підвищення фізичної і мозкової активності - це всі корисні властивості журавлини.

Сік журавлини п'ють з медом (за смаком, 1 - 2 чайні ложки на склянку) по 1/2 склянки при кашлі, ангіні, застуди, гострих респіраторних захворюваннях за 15 - 20 хв. до їжі. Змішайте журавлинний сік з буряковим (1:1) і пийте по 1/4 склянки 3 рази в день, якщо ви страждаєте від гастриту зі зниженою кислотністю, коліту з запорами, при судинних спазмах, гіпертонії, ангіні, грипі, атеросклерозі, ожирінні, тромбофлебіті.

Лікарською сировиною в народній медицині є не тільки плоди, а й листя. Ягоди журавлини запасають як джерело вітаміну С. Але збирати її треба восени до морозів.

Варення з журавлини і журавлинний сік особливо корисні в зимово-весняний період. Продукти журавлини є прекрасним засобом для підвищення імунітету, а також запобігають авітамінозу.

Журавлину не можна їсти людям, які страждають від виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, гастритів з підвищеною кислотністю.

Люди, які страждають захворюваннями печінки, повинні вживати журавлину тільки після консультації з лікарем, так як вона може викликати загострення.

Крім того, журавлина здатна руйнувати емаль зубів, тому людям з ослабленою емаллю необхідно обережно вживати журавлину в їжу.