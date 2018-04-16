Гройсман закликав "актуалізувати проблематику екстреної медицини"

Гройсман підтримує дії Супрун.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив на пріоритетності реформи не тільки первинної та вторинної ланки медичного обслуговування, але й екстреної медицини, забезпечення та підготовка фахівців для якої має бути на високому рівні.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, таку заяву голова уряду зробив під час наради з питань медичної реформи.

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«Змінюємо первинну, вторинну, третинну ланку. І тут зміни в екстреній медицині мають бути на передовій з точки зору забезпечення, організації роботи, переоснащення і підготовки фахівці», - сказав Гройсман, додавши, що на сьогодні уряд має актуалізувати проблематику екстреної медицини.

За інформацією прес-служби, під час наради були озвучені наступні проблеми, які потребують негайного вирішення, - підготовка кадрів, забезпечення належного рівня оплати праці, комплектація автомобілів швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман вже неодноразово висловлював підтримку в. о. міністра охорони здоров’я Супрун, а також підкреслював необхідність проведення медичної реформи.

В рамках цієї реформи, Кабмін реалізовує програму «Доступні ліки», а також, на сьогодні по країні проходить широка програма «Обери лікаря», в ході якої громадяни мають обрати для себе сімейного лікаря та заключити з ним відповідний договір.