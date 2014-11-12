Вранці корисно пити зелений чай

1. Зелений чай корисний для серця.

Зелений чай може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інсульт та інфаркт - одні з найчастіших причин смертності в усьому світі. Користь зеленого чаю складається за рахунок зниження рівня холестерину і тригліцеридів в крові людини, пише ogo.ua. Антиоксиданти, знайдені в зеленому чаї, захищають частинки холестерину ліпопротеїнів низької щільності від окислення.

2. Сприятливий вплив на шкіру.

Через вміст в ньому антиоксидантів і ефекту протизапальних властивостей, зелений чай допомагає зменшити число зморшок та інші ознаки старіння, які з віком з'являються на нашому обличчі. Крім того, зелений чай можна застосовувати місцево у вигляді компресів і кубиків льоду зроблених з нього.

3. Зелений чай допоможе впоратися з депресією.

Теанін що міститься в зеленому чаї є природньою речовиною, який допомагає нам розслабитися і заспокоїти нерви, а також цей антиоксидант здатний допомогти людині побороти її депресивний стан.

4. Зелений чай знижує ризик захворювання на цукровий діабет 2 типу.

Цукровий діабет 2 типу охоплює близько 300 мільйонів людей у всьому світі. Дослідження показали, що зелений чай може знизити рівень цукру в крові і покращити чутливість до інсуліну - дві з основних причин діабету. Японське дослідження показало, що люди, які регулярно вживають зелений чай, знижують ризик захворювання на цукровий діабет 2 типу на цілих 42%.

5. Зелений чай бореться з інфекціями.

Зелений чай, як відомо, вбиває бактерії, покращує стан ротової порожнини і знижує ризик інфікування нашого організму. Катехін, що міститься в зеленому чаї, захищає нас від вірусів, які викликають грип, а також від стрептококових бактерій, які викликають зубний наліт і карієс