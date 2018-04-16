Дієтологи розповіли про корисні властивості черемші

Трава містить багато вітаміна С, ефірну олію, має фітонцидні властивості.

Дієтологи підкреслюють, що черемша має багато корисних властивостей.

Ця трава має багато вітаміна С, ефірну олію та інші речовини, має фітонцидні властивості. Має сильний запах часнику, що можна частково прибрати, якщо перед вживанням черемшу облити окропом та залити оцтом. Має антицинготну та ззагальнозміцнювальну властивості.

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Черемша корисна для серця, знижує артеріальний тиск та блокує утворення хоелстеринових бляшок. Черемшу рекомендують при авітамінозі, атеросклерозі та гіпертонічній хворобі.

Листки черемші мають потужні бактерицидні властивості. Досить пожувати 2-3 хвилини листок черемші, як уся шкідлива мікрофлора ротової порожнини загине завдяки фітонцидам.

Черемша також чудовий засіб для профілактики та лікування застудних хвороб.

Сік та подрібнені листки добре застосовувати за різноманітних шкірних хворобих, надто лишаях та бородавках.