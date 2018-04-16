Хірург-онколог: меланома має дуже оптимістичний прогноз щодо виліковування

20 квітня в усіх регіонах України пройдуть безоплатні огляди населення щодо меланоми та раку шкіри.

Меланома - це захворювання, що має дуже оптимістичний прогноз лікування.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила хірург-онколог, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення пухлин шкіри та м'яких тканин Національного інституту рака Марія Кукушкіна.

Лікар зазначила, що раніше почати лікування, то більше у пацієнта шансів на те, що то, что він подолає це захворювання раз та назавжди.

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«Меланома - це захворювання, що має чудовий прогноз щодо виліковування, якщо воно буде проліковано радикально на першій стадії. Такі пацієнти потребують винятково хірургічного видалення и більше жодних втручань у подальшому», - підкреслила лікар.

У ході прес-конференції зазначалось, що 20 квітня у всіх регіонах України пройдуть безоплатні огляди населення щодо виявлення меланоми та раку шкіри.

Метою проведення масових безкоштовних оглядів населення є рання діагностика захворювань шкіри, оскільки головним фактором надзвичайної смертності від меланоми в Україні є її пізнє виявлення, а також відсутність можливості діагностики у віддалених районах країни і брак кваліфікованих фахівців на місцях.

Спеціалісти розробили алгоритм самодіагностики захворювання «АКОРД», де А — асиметрія родимки , К — край родимки, коли він стає нерівний, О — окрас, коли він змінюється, Р — розмір, коли він збільшується і Д — динаміка — поява кровоточивості чи інші зміни. Наявність однієї чи декількох ознак може свідчити про переродження родимки у злоякісну пухлину.