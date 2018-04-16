Богомолець заявила, що "за ініціативи МОЗ відбувається легалізація роботи наркодилерів"

В постанову №188 пропонується внести зміни, якими пропонується «практично легалізувати обіг наркотиків».

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Ольга Богомолець ініціювала збір підписів під зверненням до Кабінету міністрів з проханням не допустити підписання запропонованих Міністерством охорони здоров'я змін у постанову про обіг наркотиків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

За словами Богомолець, до постанови №188 пропонується внести зміни, якими пропонується «практично легалізувати обіг наркотиків». Вона додала, що відповідними змінами передбачається «звільнити від кримінальної відповідальності тих, хто буде мати при собі 50 доз кокаїну, 60 доз героїну».

«На сьогоднішній день в Україні, за даними громадських організацій, близько 1 мільйона наркозалежних людей. У світі їх вже понад 300 мільйонів. І реформувати галузь охорони здоров’я через декриміналізацію і легалізацію наркотиків — це злочин перед нацією і перед народом. За ініціативою МОЗ іде практично легалізація роботи наркодилерів», - заявила депутат.

За словами парламентарія, це звернення, окрім неї, підписали заступник голови фракції «БПП» Ірина Луценко та лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Завтра, зазначила Богомолець, вона звернеться з цим питанням до усіх голів фракцій.

Своєю чергою, Ляшко на брифінгу зазначив, що, за певної інформації, «розробляється рішення про легалізацію наркотиків, про спрощення процедури доступу до наркотиків, про збільшення дози наркотиків, які можуть продаватися без відповідних дозволів».

«Ця ініціатива виходить від нинішнього керівника Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним, оскільки сьогодні в Україні епідемії алкоголізму і наркозалежності. І посилання на передовий американський, європейський чи колумбійський досвід нас не влаштовує», - наголосив він.