У Криму реанімацію для малюків залишили без світла

У результаті зруйнування фарфорового ізолятора трансформатора в Севастополі 4 березня було знеструмлено реанімаційне відділення багатопрофільної дитячої лікарні.

Як повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, протягом години в реанімаційному відділенні лікарні за допомогою електробензогенератора здійснювалося електропостачання п`яти апаратів штучної вентиляції легенів, які підтримували життя п`яти новонароджених дітей.

Співробітники "Севастопольенерго" електропостачання в лікарні відновили. В результаті події жодна дитина не постраждала.

За фактом події проводиться розслідування.

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