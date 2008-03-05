У Криму реанімацію для малюків залишили без світла
11:59, 05 березня 2008Країна
0
Проводиться розслідування
У результаті зруйнування фарфорового ізолятора трансформатора в Севастополі 4 березня було знеструмлено реанімаційне відділення багатопрофільної дитячої лікарні.
Як повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, протягом години в реанімаційному відділенні лікарні за допомогою електробензогенератора здійснювалося електропостачання п`яти апаратів штучної вентиляції легенів, які підтримували життя п`яти новонароджених дітей.
Співробітники "Севастопольенерго" електропостачання в лікарні відновили. В результаті події жодна дитина не постраждала.
За фактом події проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter