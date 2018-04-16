Супрун розвіяла черговий міф - дозволила українцям сидіти на холодному

Сидіння на холодній поверхні може призвести до оманливого відчуття потреби частого сечовипускання однак це не шкодить здоров'ю, зазначає керівник МОЗ.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розвіяла черговий "міф" – на цей раз щодо сидіння на холодному.

Як написала урядовець на своїй сторінці у Facebook, існує багато хибних уявлень щодо сидіння на холодній поверхні та проблем зі здоров’ям, які це може нібито викликати. Найпоширеніший із них - міф, що сидіння на холодній поверхні призводить до запалення сечового міхура (циститу). За словами міністра, це судження не має під собою науково обґрунтованих доказів.

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«Переохолодження чи запалення певної ділянки тіла дійсно може виникнути, якщо тривалий час знаходитися на вулиці в лютий мороз. Або ж, коли температура, навіть вища за 0, проте є велика вологість повітря та сильний вітер, котрий дме на відкриту частину тіла. У всіх інших випадках, особливо за добрих погодних умов, дуже складно переохолодитися. Організм сам підтримує оптимальну температуру внутрішніх органів, тому ваш сечовий міхур та інші органи переважно захищені від перепаду температури», – написала Супрун.

Вона зазначає, що сидіння на холодній поверхні може призвести до оманливого відчуття потреби частого сечовипускання однак це не шкодить здоров'ю. Тіло реагує на холод як подразник, тож при зігріванні неприємне відчуття зникає.

«Проте, якщо ви відчуваєте печіння або біль під час сечовипускання, це свідчить, що проблема справді серйозна. Такі симптоми не пов’язані з холодною погодою чи поверхнею, на якій ви посиділи. Вони найчастіше розвиваються внаслідок бактеріальних інфекцій - коли до сечового міхура або сечовивідних шляхів потрапляють бактерії, які викликають запалення. Холод не є провідником таких бактерій. Якщо у вас часто трапляється подібна проблема - двічі або тричі на рік - зверніться до лікаря і визначте необхідне лікування», – підкреслює керівник МОЗ.

За її даними, сучасні дослідження показують, що для профілактики повторення такого запалення допомагають зміни способу життя.

Щоби запобігти повторному розвитку інфекції, варто регулярно пити багато води та намагатися дотримуватися правила сечовипускання одразу після статевого акту.

«Неінфекційні причини циститу також трапляються - це можуть бути, наприклад, деякі засоби контрацепції, травми, алергічні стани, певні ліки, проте ним неможливо заразитися через сидіння на холодній поверхні або купання у прохолодній воді. Обговоріть всі нюанси з лікарем та підберіть оптимальне для вас лікування і профілактику», – пише Супрун.