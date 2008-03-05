Учені встановили, що спричиняє рак легенів у курців

Учені з університету Девіса (Каліфорнія) заявили про те, що вони встановили найбільш імовірну причину виникнення раку легенів у курців.

Сьогодні всі знають, що куріння спричиняє рак легенів і завчасну смерть. Однак механізми впливу тютюнового диму на легені курця дотепер були не з`ясовані.

Каліфорнійські вчені вирішили провести дослідження, щоб з`ясувати, як тютюновий дим впливає на легені. У серії експериментів учені в лабораторних умовах піддавали культуру легеневих кліток впливу різних речовин, які містить тютюновий дим.

Ученим вдалося встановити, що за розвиток раку легенів у курців відповідає перекис водню (hydrogen peroxіde), який входить до складу диму. Ця інформація може придатися виробникам тютюнових виробів, які можуть створити безпечні сорти сигарет, вважають учені.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), хвороби курців забирають життя однієї людини кожні шість секунд, убиваючи в середньому 5,4 млн людей на рік.

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