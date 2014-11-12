Гуманітарний штаб Ахметова представив новий напрям діяльності - «Здоров'я»

За її словами, у Донецьку та області склалася критична ситуація у сфері охорони здоров'я - скоротилися постачання медикаментів в аптечну мережу та лікувальні установи, в деяких містах в медустановах і в аптеках залишився лише обмежений вибір препаратів.

"При цьому не кожен може дозволити собі купити ліки у зв'язку з відсутністю соціальних виплат та зарплат", - сказала координатор штабу.

За її словами, 51% населення Донецької і Луганської областей, де точаться бойові дії, відчувають потребу в медичних препаратах.

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"Це дуже великий відсоток. Якщо ми подивимося на структуру потреб у препаратах, найбільше необхідні серцеві препарати, заспокійливі, препарати, що нормалізують артеріальний тиск, інсуліни. Гуманітарний штаб «Допоможемо» приділяв особливу увагу медичної допомоги нашим землякам. Ми бачимо, наскільки велика потреба у медичної допомоги у регіонах, де тривають бойові дії. Дуже важливо вчасно та якісно її надати. Тому Ринат Ахметов вирішив виділити окремо напрямок в Гуманітарному штабі - «Здоров'я». Ця програма включає допомогу майбутнім мамам, малюкам, старшій віковій групі і продовження адресної допомоги", - зазначила Філь.

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Вона підкреслила, що з самого початку військового конфлікту штаб Ахметова допомагає медустановам Донеччини та Луганщини.

"У нашому фокусі 11 медичних закладів. Ми поставляємо їм медичні препарати, медичне обладнання, генератори. Всі наші поставки допоможуть лікарням кілька місяців працювати безперебійно і надавати допомогу нашим землякам. Ми допомагаємо адресно, зокрема пораненим дорослим і дітям. Діти знаходяться на нашому особливому контролі. Ми закупили інсулін, який роздають у трьох містах Донецької області", - сказала Філь.

Коодинатор штабу також поінформувала, що за вересень-жовтень допомогою Гуманітарного штабу було охоплено 18 232 особи на суму 10 мільйонів гривень.