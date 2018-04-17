МОЗ проведе перевірку "Укрвакцини"
10:23, 17 квітня 2018Країна
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Генерального директора відсторонено.
Макаренка відсторонено від посади гендиректора «Укрвакцини» / УНІАН
МОЗ проведе перевірку в "Укрвакцині".
Як повідомили УНІАН у відомстві, утворено та затверджено склад комісії для проведення перевірки діяльності Державного підприємства «Укрвакцина».
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Перевірка триватиме з 16 квітня до 18 травня 2018 року. Про результати МОЗ інформуватиме громадськість.
На час досудового розслідування у кримінальному проваджені – 13 квітня–08 червня 2018 року – Андрія Макаренка відсторонено від посади генерального директора підприємства, а виконуючим обов’язки гендиректора «Укрвакцини» призначено Володимира Шевченка.
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