Супрун заявила, що в Україні скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців
11:52, 17 квітня 2018Країна
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Медреформа в Україні не передбачає щорічного огляду для держслужбовців.
Супрун / УНІАН
В Україні відмінено щорічний медичний огляд держслужбовців
Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в ефірі одного з українських телеканалів, пише ТСН.
За її словами, медреформа в Україні не передбачає щорічного огляду для держслужбовців.
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"Не залишиться (медогляд для держслужбовців - ред.) Є професійні профогляди, потрібні для тих людей, які мають таку професію, що потрібно мати добре здоров'я. Це водії професійні, ті люди, які займаються машинобудівництвом, це діти, які ходять до школи", - сказала вона.
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