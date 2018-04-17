Супрун заявила, що в Україні скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців

Медреформа в Україні не передбачає щорічного огляду для держслужбовців.

В Україні відмінено щорічний медичний огляд держслужбовців

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в ефірі одного з українських телеканалів, пише ТСН.

За її словами, медреформа в Україні не передбачає щорічного огляду для держслужбовців.

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"Не залишиться (медогляд для держслужбовців - ред.) Є професійні профогляди, потрібні для тих людей, які мають таку професію, що потрібно мати добре здоров'я. Це водії професійні, ті люди, які займаються машинобудівництвом, це діти, які ходять до школи", - сказала вона.