Які українські продукти містять смертельно небезпечний інгридієнт: коментарій дієтолога (відео)

У цивілізованих країнах заборонено використання пальмової олії.

80% українських продуктів містять смертельно небезпечний інгридієнт - пальмову олію.

Лікар-дієтолог Олександр Кущ зазначає, що пальмова олія спричинює смертельні хвороби, зокрема, онкологічні, пише ТСН.

Читайте такожВигадати черговий "міф" і самій же його розвіяти: Супрун дозволила українцям "сидіти на холодному"

Пальмова олія вбиває, саме вона є причиною розвитку багатьох захворюавнь. Однак українці вживають її щодня.

Також цей дешевий сурогат не замінить корисні та поживні жири.