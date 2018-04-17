Які українські продукти містять смертельно небезпечний інгридієнт: коментарій дієтолога (відео)

12:50, 17 квітня 2018
Країна
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pixabay.com

Лікар-дієтолог Олександр Кущ зазначає, що пальмова олія спричинює смертельні хвороби, зокрема, онкологічні, пише ТСН

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Пальмова олія вбиває, саме вона є причиною розвитку багатьох захворюавнь. Однак українці вживають її щодня. 

Також цей дешевий сурогат не замінить корисні та поживні жири.

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Теги: #здорове харчування#профілактика хвороб