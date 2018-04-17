Які українські продукти містять смертельно небезпечний інгридієнт: коментарій дієтолога (відео)
12:50, 17 квітня 2018Країна
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У цивілізованих країнах заборонено використання пальмової олії.
Пальмова олія, яку містять магазинні солодощі, призводить до смертельних хвороб / pixabay.com
80% українських продуктів містять смертельно небезпечний інгридієнт - пальмову олію.
Лікар-дієтолог Олександр Кущ зазначає, що пальмова олія спричинює смертельні хвороби, зокрема, онкологічні, пише ТСН.
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Пальмова олія вбиває, саме вона є причиною розвитку багатьох захворюавнь. Однак українці вживають її щодня.
Також цей дешевий сурогат не замінить корисні та поживні жири.
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