У зоні АТО поранено жінку-медика

Внаслідок застосування противником лазерного пристрою, один військовий отримав ураження ока.

Серед поранених українських військових минулої доби є одна жінка, яка виконує бойове завдання на посаді медсестри-анестезіолога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

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«Внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох військовослужбовців, ще один наш захисник дістав бойове травмування. Їх усіх доставлено до військових госпіталів. Стан здоров'я двох військовослужбовців важкий, одного – середньої важкості. За уточненими даними серед поранених внаслідок ворожих обстрілів українських військових – одна жінка-військовослужбовець. Вона виконує завдання на посаді медсестри-анестезіолога. Її також евакуйовано до медичного закладу, стан її здоров'я задовільний», - сказав Гуцуляк.

Крім того, як додав речник Міноборони, внаслідок застосування противником лазерного пристрою, один військовий отримав ураження ока, його евакуйовано до медичного закладу, де встановлено діагноз «променева офтальмія», його стан задовільний.

Він також уточнив, що військовий, який загинув внаслідок ворожих обстрілів минулої доби був 1997 року народження.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО, один український воїн загинув, троє захисників зазнали поранень, ще двоє військовослужбовців дістали бойову травму.