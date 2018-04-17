МОЗ змінить структуру системи громадського здоров'я - Супрун

17:02, 17 квітня 2018
Країна
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УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час форуму "Реформи під прицілом: діалог громадськості та уряду".

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«Написати загальний закон про громадське здоров’я – це забере кілька років, це не за шість місяців, чи навіть за один рік…Ми пишемо закон щодо структури системи громадського здоров’я, і ми вже готові його подавати до Верховної Ради», - зазначила Супрун.

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Теги: #реформи охорони здоров’я