МОЗ змінить структуру системи громадського здоров'я - Супрун

За словами в.о. міністра, написання загального закону про громадське здоров’я займе кілька років.

Міністерство охорони здоров’я України розробляє законопроект щодо структури системи громадського здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час форуму "Реформи під прицілом: діалог громадськості та уряду".

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«Написати загальний закон про громадське здоров’я – це забере кілька років, це не за шість місяців, чи навіть за один рік…Ми пишемо закон щодо структури системи громадського здоров’я, і ми вже готові його подавати до Верховної Ради», - зазначила Супрун.