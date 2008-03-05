У Криму зростають показники народжуваності
Севастополь лідирує
Для Севастополя 2008 рік при збереженні існуючої тенденції може стати роком початку збільшення кількості дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на колегії міського управління охорони здоров`я його начальник Віктор ПОЛОГОВ.
За даними, наведеними начальником управління під час виступу на колегії, торік у Севастополі вперше народилося дітей рівно стільки, скільки 15 років тому. „З 1975 року у нас знижувалася народжуваність до критично низького рівня в 1998 році—6,37 дітей народжувалося тоді на 1тис.населення, а якщо в абсолютних цифрах, то це всього 2,5 тис. дітей. І ось з 1999 року у Севастополі потихеньку—на 50, на 100, на 200 дітей народжується більше. І в 2007 році народилося 3995 осіб, тобто стільки, скільки 15 років тому”, сказав В.ПОЛОГОВ.
Це, як додав він, говорить про те, що торік народилося стільки, скільки зараз перейде в категорію підлітків з числа тих, які народилися в 1992-1993 роках. З цього начальник управління робить висновок, що „з 2008 року, при збереженні цієї динаміки, кількість дітей у Севастополі щорічно буде збільшуватися”.