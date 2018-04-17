За словами заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, необхідно синхронізувати швидкість реформування цивільної та пенітенціарної медицини.

МОЗу планують передати функцію надання медичної допомоги в місцях несвободи.

Передача Міністерству охорони здоров'я функції надання медичної допомоги в установах відбування покарання, що зараз здійснюють в Державній кримінально-виконавчій службі України Міністерства юстиції, відбудеться після 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

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"В нас йшла певна дискусія щодо передачі функції надання медичних послуг до Міністерства охорони здоров'я. Ця дискусія, до речі, мала свої доволі великі плоди. Ми домовилися і розробили спільну концепцію розвитку надання таких медичних послуг", - заявив він.

"З огляду на те, що ми повинні синхронізувати швидкість реформування цивільної медицини і пенітенціарної медицини, ставимо можливість передання цих послуг після 2021 року", - додав Чернишов.

Разом з тим, у прес-службі міністра уточнили, що йдеться про перепідпорядкування новоствореної Державної установи "Центру охорони здоров'я" від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, переможцем відкритого конкурсу на посаду керівника Державної установи "Центр охорони здоров'я" Державної кримінально-виконавчої служби України став Сергій Васильєв.